Dopo aver piazzato Gianluca Caprari e Federico Bonazzoli, la Sampdoria si deve concentrare sull'ultimo esubero in attacco, ossia Antonino La Gumina. La società blucerchiata sta cercando di piazzare la punta, arrivata per 6,5 milioni dall'Empoli. Il problema è rappresentato dal fatto che il giocatore ha parecchio mercato soprattutto in Serie B.



A cercarlo con maggiore insistenza sono state infatti Brescia e Perugia, oltre al Pisa che però si è ritirato dalla corsa. La Gumina però secondo Tuttosport starebbe facendo muro, rifiutando di scendere di categoria. Il giocatore sembra intenzionato a rimanere in Serie A, e aspetta la chiamata di un club adatto alle sue esigenze. La palla adesso passa a Faggiano, chiamato a trovare una soluzione adeguata.