Il nuovo innesto per l'attacco blucerchiato potrebbe avere le sembianze di Antonino. E' questo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di mercato, che raccontano di un forte interesse dellaper l'attaccante di proprietà dell'Nelle ultime ore i contatti tra le parti sarebbero stati continui, specialmente in virtù dell 'interessamento di Sassuolo e Parma per Gianluca Caprari , che comunque la Samp valutai. La distanza residua per La Gumina invece secondo Sampnews24.com riguarderebbe esclusivamente la formula del trasferimento: l'Empoli starebbe insistendo per una cessione in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Doria preferirebbe il diritto.