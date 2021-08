Un segnale importante in ottica mercato per la Sampdoria arriva dalle scelte operate in vista del match di Coppa Italia di questa sera da Roberto D'Aversa. L'allenatore blucerchiato infatti non ha neppure convocato Antonino La Gumina, ormai ad un passo dal trasferimento al Como.



Già domani la punta dovrebbe raggiungere la squadra lombarda, iscritta alla prossima Serie B, per firmare il contratto e aggregarsi alla formazione allenata da Giacomo Gattuso.