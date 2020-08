Dopo l'operazione Linetty, ormai virtualmente conclusa, la Sampdoria e il Torino potrebbero ragionare anche su altri nomi finiti nel mirino granata, specialmente dopo l'ingaggio da parte dei piemontesi dell'ex tecnico doriano Marco Giampaolo. Tra le fila dei blucerchiati ci sono infatti parecchi giocatori che potrebbero rivelarsi interessanti.



Nei giorni scorsi ad esempio al Torino era stato accostato l'attaccante Gianluca Caprari, che però in questo momento sembrerebbe essere più vicino al Genoa. In realtà, la pista Caprari per il club di Cairo sembrerebbe molto tiepida. Secondo Il Secolo XIX sarebbe maggiore invece il gradimento per un altro giocatore di Ferrero, ossia il trequartista Gaston Ramirez, che sarebbe stato indicato proprio da Giampaolo.