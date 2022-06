Uno dei giocatori che potrebbero salutare Genova, sponda Sampdoria, già dopo una sola stagione è Francesco Caputo. L'attaccante doriano è seguito dalla Lazio, e avrebbe le caratteristiche giuste per recitare il ruolo di vice Immobile, forte dell'ennesima stagione in doppia cifra.



Secondo Sampnews24.com sul taccuino di Tare non ci sarebbero altri nomi, a parte quello di Cabral, troppo costoso. Recentemente ci sarebbero stati nuovi contatti tra le due società, mentre per il club di Corte Lambruschini sono ore di riflessione. A livello economico, l'affare si potrebbe chiudere attorno agli 1,5-2 milioni di euro, e ciò avrebbe anche l'effetto positivo di ridurre notevolmente il monte ingaggi. Il problema, però, è il peso specifico di Caputo, determinante per il mantenimento della categoria. La Samp, inoltre, aspetta anche il responso di Giampaolo sulla possibile operazione.