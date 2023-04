La sanzione a seguito del lancio di fumogeni e della sospensione della partita di sabato, per la Sampdoria, è stata la più bassa in assoluto. Al club sono stati comminati ottomila euro di multa. L'arbitro Maresca non ha calcato la mano nel referto, e il Doria ha beneficiato dell'attenuante dell'articolo 29.



Adesso però è piuttosto evidente il malumore della piazza nei confronti dei destinatari della contestazione, che oltre a Ferrero e la famiglia Garrone e Mondini sono anche le istituzioni, in particolare Lega e Figc. Per qusto motivo le ultime tre gare casalinghe, contro Torino, Empoli e Sassuolo, sono state messe nel mirino dai vertici del calcio. La paura è che si possano ripetere simili iniziative, forse anche più 'estreme'.