La Nazionale rilancia Jakub Jankto: dopo un avvio di stagione piuttosto complicato con la Sampdoria, il centrocampista blucerchiato ha vissuto due settimane decisamente più appaganti. Prima il calciatore ha disputato 45 minuti nella sfortunata sconfitta rimediata dai doriani a Roma, poi, per 'merito' della Repubblica Ceca, l'ex Udinese ha ritrovato campo e minutaggio.



Jankto ha segnato il gol che ha permesso alla sua Nazionale di battere la Polonia giovedì, poi lunedì è nuovamente partito titolare come esterno offensivo sinistro nel 4-1-4-1 (che spesso si trasforma in 4-2-3-1) di Brzęczek, realizzando l'assist per la rete da tre punti di Schick.



Segnali chiari per mister Giampaolo, che infatti in questi giorni sta pensando di dare spazio al centrocampista ex Udinese in un'occasione importante come il derby, anche per sfruttare il momento positivo di Jankto. Oltretutto, la Samp avrà parecchi problemi nel reparto mediano domenica sera: con Linetty squalificato e Barreto infortunato, la Samp ha a disposizione due alternative. La prima è quella di schierare Praet e Jankto mezz'ali, mettendo Ekdal in regia; altra opzione, Vieira playmaker con Praet ed Ekdal ai lati.