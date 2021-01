La dirigenza della Sampdoria ha recentemente richiesto un'ennesima perizia sul valore del club blucerchiato. Come già successo in passato, Ferrero si è affidato alla società Ernst&Young, coinvolta a suo tempo anche durante la trattativa con il gruppo Vialli. Lo studio è stato richiesto dal club per essere utilizzato nella battaglia per i diritti televisivi. L'eventuale cessione della maggioranza da parte del Viperetta è ovviamente un altro paio di maniche, perché è evidente si tratti di una valutazione fuori mercato e irraggiungibile in caso di trattativa per il passaggio di mano.



Comunque, Ernst&Young ha presentato una relazione accompagnata da documentazione e slides ai consiglieri durante il Consiglio di Amministrazione dello scorso 17 dicembre. La valutazione complessiva è da 182 milioni, e non tiene conto dei debiti messi a bilancio negli anni, ma di tre parametri, ossia il marchio Sampdoria, i giocatori e le proprietà della società.



Il Secolo XIX entra nel dettaglio di tali conti. I calciatori della prima squadra e della Primavera, ad esempio, sono stati quantificati in 130,9 milioni di euro mentre il marchio, comprensivo dell'operazione di vendita e leasing del 2011, si attesta a 26 milioni. Le proprietà della società complessivamente invece arrivano a oltre 25 milioni, 22,2 al netto degli ammortamenti. Casa Samp, ad esempio, viene stimata 8,7 milioni, le palazzine e il centro di allenamento 5,7 e gli appartamenti di Bogliasco 5,5. La sede invece è stimata quasi 3 milioni. I terreni e le proprietà in concessione per 99 anni sono stati considerati di proprietà ai fini contabili.