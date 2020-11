Mancano poche ore a Sampdoria-Bologna, e Claudio Ranieri sembra ormai aver risolto tutti i dubbi di formazione che il mister blucerchiato si è portato dietro nel corso di questa settimana. Il tecnico doriano dovrà fare i conti con parecchie squalifiche e infortuni, per questo motivo lo schieramento della Samp sarà praticamente obbligato.



In difesa, davanti ad Audero, considerando le squalifiche di Augello e Tonelli spazio a Regini sulla sinistra, con Bereszynski sulla corsia opposta e la coppia centrale formata da Yoshida e dal rientrante Colley. A centrocampo invece le fasce saranno affidate a Candreva e probabilmente a Jankto, in ballottaggio con Damsgaard, mentre in mezzo si pensava ad un impiego di Silva dal primo minuto, ma in realtà Ranieri sembra intenzionato a confermare Thorsby e Ekdal. In attacco, Gabbiadini torna tra i convocati ma non è ancora al cento per cento: si riparte da Quagliarella e Ramirez.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Regini; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella.