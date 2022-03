L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, dopo le ultime sconfitte rimediate dai blucerchiati, ragiona su modulo, formazione e interpeti in vista della delicata sfida con la Juventus. Difficile però pensare che l'allenatore vari l'assetto tattico, è infatti probabile la riconferma del 4-3-1-2, base del pensiero del mister.



Anche sul fronte uomini, dovrebbero esserci poche variazioni. In attacco Giovinco e Supryaga non sono ancora pronti, e l'unica alternativa al duo Quagliarella-Caputo potrebbe essere l'avanzamento di Sabiri (o più difficile di Candreva), ma il tandem visto contro l'Udinese dovrebbe essere nuovamente confermato. Candreva in particolare in questi giorni è stato provato a centrocampo, con Sensi trequartista, un'altra possibile suggestione è quella di un centrocampo altamente muscolare con Rincon, Thorsby ed Ekdal, rientrato in gruppo. In difesa sarà squalificato Murru, toccherà quindi ad Augello presidiare la sinistra con Bereszynski, Yoshida e Colley a completare la linea.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo.