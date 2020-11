Claudionella conferenza stampa alla vigilia derby ha fatto pretattica. Secondo il mister blucerchiato, lanon guarderà affatto alla partita di lunedì con il Torino: "​Il derby è derby, non conta la competizione, campionato, Coppa Italia, Champions League... non cambia nulla. Nemmeno fosse un'amichevole" ha detto il tecnico. ". Terrò conto di chi è affaticato, questo sì, gli altri eventuali cambi saranno scelte tecniche. Ma non penso alla partita di campionato di lunedì a Torino, anzi abbiamo anche un giorno in più per recuperare".In realtà, qualche piccola valutazione in ottica granata Ranieri la farà, ad esempio risparmiandodal primo minuto. Quagliarella non sta bene, e non prenderà parte alla gara, e anche Colley rischia il forfait a causa di un problema gastrointestinale. Il mister blucerchiato quindi, dopo l'esperimento del 4-5-1, valuta di tornare alcon Audero in porta e una linea difensiva composta da Bereszynski, Yoshida e probabilmente Tonelli, con Augello a sinistra.Parecchi dubbi a centrocampo: sulla destra il ballottaggio riguarda, con il secondo in vantaggio sull'ex Inter, apparso un po' stanco con il Bologna. In mezzo si giocano due maglie Ekdal, Thorsby e Silva, con i due scandinavi in vantaggio rispetto al portoghese. A sinistra spazio al goleador dello scorso derby, ossia Jankto, mentre in avanti Ranieri molto probabilmente preserverà Gabbiadini impiegando La Gumina, in ballottaggio con Ramirez (che potrebbe giocare a Torino) eProbabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Damsgaard, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; La Gumina. All. Ranieri.