Sarà un posticipo complicato per la Sampdoria, attesa questa sera dalla prova Napoli. La squadra azzurra, che ha recuperato solidità con l'arrivo di Gattuso, ha il morale a mille dopo il successo sulla Juventus, e per i blucerchiati di mister Ranieri si tratterà di un banco di prova importante.



A proposito di Ranieri, il mister doriano è alle prese con alcuni dubbi di formazione. Il primo riguarda la corsia di sinistra, dove si ripropone il ballottaggio tra Murru e Augello. Il terzino sardo non era al massimo per un piccolo acciacco fisico patito nei giorni scorsi, dovrebbe partire titolare anche se l'ex Spezia, in campo contro il Sassuolo, garantisce affidabilità e buona gamba. Sulla corsia di destra invece, complice la squalifica di Bereszynski, si rivedrà ancora una volta il jolly Thorsby, che peraltro dovrà vedersela con Insigne. Davanti ad Audero invece dovrebbero agire nuovamente Tonelli e Colley, con Chabot leggermente staccato per quanto riguarda le possibili scelte.



Per quanto riguarda il centrocampo, Vieira non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina, come già fatto contro il Sassuolo. La coppia in mezzo dovrebbe quindi vedere Ekdal e lo slittamento di Linetty, dalla fascia al cuore del gioco. A destra agirà quindi Ramirez, mentre a sinistra troverà spazio Jankto. Meno dubbi per quanto riguarda l'attacco tutto di ex: Fabio Quagliarella affronterà il suo passato, in tandem con Manolo Gabbiadini.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.