Domenica da giocatore della Sampdoria per il neo acquisto blucerchiato Maya Yoshida, che oggi dopo le visite mediche svolte presso il Laboratorio Albaro ha raggiunto i nuovi compagni a Bogliasco, per il primo allenamento a disposizione di mister Ranieri. Nonostante ciò però il centrale giapponese domani sera non sarà al Ferraris per la partita tra il Doria e il Napoli, neppure in tribuna.



Domani infatti il calciatore rientrerà in Inghilterra, a Southampton, in seguito alla rifinitura mattutina. Yoshida dovrà svolgere, oltre agli ultimi preparativi per il trasloco, anche alcune questioni legate al visto. Già martedì, o più probabilmente alla ripresa degli allenamenti, il neo blucerchiato tornerà a disposizione di mister Ranieri, con Torino-Samp nel mirino.