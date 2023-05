La situazione di stallo societario che sta colpendo lasi riflette anche su altri aspetti in maniera negativa. Non sapendo quale sarà il suo futuro, il club blucerchiato sta accumulando ritardi su ogni area dellaper la stagione 2023-2024. A maggio infatti i club hanno già iniziato a gettare le basi per il prossimo campionato, non il Doria che naviga a vista.Una situazione complessa riguarda ad esempio i tre direttori sportivi, tutti in scadenza: non si sa se e chi continuerà a Genova l'anno prossimo tra. Il mercato, ovviamente, è fuori questione: addirittura Il Secolo XIX sottolinea come gli scout blucerchiati siano fermi da settimane per tagliare i costi delle trasferte.Dubbi anche sul tecnico: fino a poco tempo fa Lanna continuava a ribadire di voler ripartire da, in caso di 'semplice' Serie B, ora le quotazioni dell'allenatore sarebbero in picchiata, e se la Samp retrocederà Stankovic potrebbe considerarsi libero. Difficoltà anche dal punto di vista della logistica: non sono ancora iniziati i lavori di manutenzione al, c'è un solo giardiniere ia disposizione. Andrebbe cambiato anche il fondo del Garrone, il campo della Primavera, per cui sta per scadere l'omologazione.Altro capitolo sono i lavori di Bogliasco, procedono a rilento. Addirittura, l'impianto sarebbe dovuto essere pronto oggi. Entro il 30 giugno va eseguito il, step obbligatorio per sbloccare l'ultima tranche di finanziamento del centro sportivo. "Casa Samp" comincia ad essere in difficoltà anche per i prodotti, non è stato confermato il ritiro a Ponte di Legno, né per l'hotel.Dubbi anche sulla: il contratto è in vigore, ma ci sono i pregressi da saldare e problemi sulle forniture per la prossima stagione. L'input a Primavere a prima squadra è quello di conservare il materiale tecnico attuale. Banca Ifis potrebbe siglare a breve una nuova sponsorizzazione che permetterebbe quantomeno di ripristinare le navette. Ancora senza stipendio, da gennaio, i dipendenti.