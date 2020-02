Massimo Ferrero da giovedì pomeriggio è a Genova, impegnato in varie attività burocratiche, specialmente per quanto riguarda il fronte Sampdoria. Il patron blucerchiato è rimasto quasi sempre a Corte Lambruschini, dove ieri è andato in scena un Consiglio di Amministrazione ordinario, di quelli richiesti dalla Figc e che i consiglieri decaduti possono svolgere. Nel frattempo però il Viperetta starebbe tentando di tenere sulla graticola i membri, in attesa della nuova nomina.



Secondo Il Secolo XIX nei giorni scorsi Ferrero avrebbe fatto filtrare ai media la sua volontà di riconfermare in blocco il vecchio CdA, tranne il dimissionario Fiorentino. In realtà però le cose potrebbero essere ben diverse. Innanzitutto, non andrebbe esclusa qualche modifica delle cariche, ad esempio la vicepresidenza di Romei. Un altro scenario, consentito dallo statuto della società, sarebbe invece quello di una riconferma del vecchio CdA fino all'approvazione del bilancio, bilancio che i consiglieri conoscono piuttosto bene, per arrivare poi a maggio alla formazione di un nuovo Consiglio.