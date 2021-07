La Salernitana mette gli occhi in casa Sampdoria. La società granata, alla ricerca di attaccanti per rinforzare il suo reparto offensivo, ha infatti bussato alla porta blucerchiata per richiedere uno degli esuberi di Corte Lambruschini. I nomi in uscita dal Doria sono molti, e il primo che sarebbe stato fatto alla società campana sarebbe quello di Antonino La Gumina. Secondo Il Corriere dello Sport però la Salernitana avrebbe una preferenza per uno tra Federico Bonazzoli, Gianluca Caprari ed Ernesto Torregrossa.



Il profilo più caldo, in questo momento, pare essere quello di Bonazzoli, su cui c’è apertura totale. Più difficile Torregrossa, anche perché la Samp pare volerlo trattenere in vista della prossima stagione. Caprari rappresenta l’usato sicuro, vista la sua esperienza in Serie A, ma per concludere l’operazione servirebbe ancora l’assenso del calciatore, reduce dall’esperienza di Benevento.