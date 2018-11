Squadra che vince non si cambia. Tradizione fortunata, neppure. L'ambiente Sampdoria si presenta compatto e decisamente carico in vista del derby della Lanterna, e i tifosi blucerchiati riprenderanno anche per la prossima stracittadina con il Genoa un'usanza che nelle scorse stagioni ha portato piuttosto bene alla truppa di Giampaolo.



I gruppi organizzati doriani si sono dati appuntamento per sabato, sotto all'hotel di Genova sede del ritiro della squadra. L'obiettivo è quello di caricare i giocatori e far sentire loro in anticipo l'atmosfera del derby. Negli scorsi anni, l'appuntamento era stato molto apprezzato dai calciatori, rimasti molto colpiti dalla dimostrazione di attaccamento. Già nei giorni scorsi i sostenitori della Samp avevano annunciato la loro vicinanza alla squadra, con un eloquente striscione affisso a Bogliasco: "Seppelliamo le chiacchiere con l'urlo della Sud... Forza ragazzi siamo con voi", recitava il messaggio a firma degli Ultras Tito Cucchiaroni.



Di seguito invece ecco il comunicato congiunto apparso sui siti e social di vari gruppi di tifosi.