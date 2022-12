Nelle ultime ore erano emerse alcune indiscrezioni che raccontavano di un possibile intoppo nella trattativa tra Sampdoria ed Empoli per portare a Genova l'attaccante Sam Lammers, punta inserita nella trattativa per il trasferimento di Francesco Caputo in azzurro. Le difficoltà venivano fatte risalire all'ingaggio di Lammers, troppo elevato per le casse blucerchiate.



In realtà, si tratta di notizie prive di fondamento. Lo stipendio di Lammers è più basso di quello di Caputo, circa 800mila euro netti a stagione, e quindi non ci saranno ostacoli per il suo trasferimento alla Samp.