Non c'è ancora accordo tra Massimo Ferrero e il duo Radrizzani-Manfredi per l'acquisto della Sampdoria. A Corte Lambruschini sono ore febbrili, i tifosi sotto alla torre sede del club attendono notizie ma la situazione sta vivendo una fase di stallo. I colloqui sono proseguiti per tutta la mattina, gli imprenditori hanno offerto 19 milioni di euro mentre il Viperetta continua a chiedere una cifra più alta (si parla di 35 milioni). Nei giorni scorsi, la proposta sembrava poter essere accettata da Ferrero ma poi c'è stato uno dei soliti dietrofront dell'ex presidente e la situazione si è nuovamente complicata. Pare essere stata abbandonata la strada dell'aumento di capitale forzoso per evitare problemi con Ferrero dal punto di vista legale.



Nel frattempo, il numero uno blucerchiato Marco Lanna insieme a Gianni Panconi e Alberto Bosco è sceso per incontrare i tifosi doriani. Nessuna dichiarazione alla stampa da parte di Lanna, soltanto frasi per gli ultras riportate da alcuni presenti: "Abbiamo riaperto l’assemblea, c’è una trattativa in corso e siamo in attesa di informazioni da Radrizzani. E di conseguenza agiremo. Non conosciamo i tempi, potrebbe anche servire tutto il pomeriggio. Sarà una trattativa lunga, qualora saltasse tutto la proprietà ne pagherà le conseguenze".