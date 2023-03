Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, presente all'inaugurazione di un nuovo club blucerchiato "Luca Vialli e Bobby Gol", ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al futuro della società e al momento doriano in generale."Continueremo a lottare fino in fondo, come sta facendo la squadra, per trovare una. Cerchiamo di portare avanti quello che possiamo e ringrazio tutte le aziende genovesi che ci stanno aiutando, così come il sindaco di Bogliasco Pastorino, che ha capito il momento" ha aggiunto Lanna in riferimento alla polemica sul comune di Bogliasco , come riporta Sampnews24.com. "Grazie a tutti quelli che ci stanno aiutando, stiamo difendendo il fortino con tutto quello che possiamo.si stanno muovendo le persone incaricate del processo e".