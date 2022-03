La Sampdoria, ieri pomeriggio a Bogliasco, è stata tenuta a rapporto dall’allenatore Marco Giampaolo e dal presidente Marco Lanna. Nessuna lavata di testa, ma un faccia a faccia ricco di spunti, scrive Il Secolo XIX. I calciatori sono stati convocati due volte nella saletta video della palazzina del Mugnaini, prima dal mister dopo dal presidente. Giampaolo ha mostrato ai suoi calciatori una serie di immagini relative alla partita con l'Udinese per evidenziare gli errori commessi, individuali, di reparto e di squadra. Il tecnico non ha fatto parola su tematiche degli aspetti morali e mentali. Giampaolo probabilmente andrà avanti su questa falsariga per tutta la settimana, salvo qualche incontro individuale.



Dopo la seduta di lavoro, invece, è toccato a Lanna incontrare la squadra. Il numero uno blucerchiato ha seguito l’allenamento da bordo campo, insieme al responsabile delle aree tecniche Carlo Osti, poi ha chiesto ai calciatori di dedicargli qualche minuto. Lanna ha voluto che l'incontro fosse esclusivo, solamente lui e il gruppo, senza nessun'altra persona presente, e ha cercato di stimolare la squadra, quasi di provocarla.



Pare esserci stata subito una prima reazione positiva perché i giocatori non sono rientrati subito negli spogliatoi per la doccia, ma hanno deciso di rimanere qualche minuto da soli nella stanza per confrontarsi, come hanno fatto anche Lanna e Giampaolo.