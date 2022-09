A margine dell'evento benefico dedicato a Boskov, il presidente dellaMarcoè tornato a parlare di vari argomenti legati al mondo. Il numero uno blucerchiato, poi, ha anche toccato la partita con il Milan: "Le occasioni le abbiamo avute. Il Milan è una squadra molto forte. Anche in dieci è una partita complessa. Sono forti tecnicamente, fisicamente. In 11 vs 11 fai fatica.. Diventa moralmente difficile recuperare contro il Milan. Diciamo che non potevamo fare tanto di più quando giochi ci sono tante componenti, la stanchezza, l’avversario che ti ribatte le iniziate. Abbiamo giocato una buona gara, ma sfortunata" riporta Sampnews24.com.Lanna ha poi commentato la decisione di non intervenire in merito agli arbitri: "Abbiamo preso la decisione di agire tramite i canali istituzionali, non vogliamo fare cose attraverso i media. Ci faremo sentire tramite l’AIA e la FIGC. Diciamo che seguiremo questa strada. Penso sia quella giusta." conclude.