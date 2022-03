Un incontro per ribadire la stretta connessione tra la città di Genova e la Sampdoria, oltre che per presentarsi formalmente. Ieri il presidente blucerchiato Marco Lanna è stato alle prese con impegni istituzionali, perché nel tardo pomeriggio ha incontrato il Sindaco di Genova Marco Bucci a Palazzo Tursi.



L'occasione è stata sfruttata da Lanna per presentarsi formalmente alla massima carica cittadina. L'incontro, un "colloquio cordiale di circa trenta minuti - si legge in una nota diffusa dal Comune - nel quale il presidente blucerchiato si è voluto presentare al sindaco che ha ribadito la totale disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con la società".



Bucci ha ricevuto in dono la maglia blucerchiata con il suo cognome e il numero '1', e ha ribadito il proprio impegno nei confronti della società doriana. A Lanna invece è stata regalata una spilla con la bandiera di Genova.