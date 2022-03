Il presidente dellaMarcotorna a parlare. Lo fa in un momento difficile per i blucerchiati, e ne approfitta per richiamare all'unità: "Arriviamo da due brutte sconfitte. Lunedì al MugnainiCi sono passato anch’io in carriera in questi momenti. Ho spiegato che se ne esce solo se viene fuori il gruppo. In rosa ci sono soprattutto calciatori esperti, sanno che cosa voglio dire. Bisogna infondere un po’ di spirito positivo. Mi sono sembrati ricettivi".Ad inizio settimana Lanna ha parlato alla squadra: "Da ex capitano, da un Quagliarella con qualche anno in più. Mi ha fatto piacere che qualche calciatore sia intervenuto. Ma soprattutto che dopo che li ho salutati,. Conosco bene le dinamiche di uno spogliatoio. In situazioni come queste eventuali dissapori, eventuali risentimenti, vanno messi da parte. In campo due metri di corsa in più per il compagno vanno fatti con vigore. In campo bisogna essere il migliore amico di ogni compagno. Tutti uniti per l’obiettivo comune, che è la salvezza. Se mancano compattezza e unione, è la fine. Ogni pallone deve essere l’ultimo della nostra vita. Si parla di personalità, parliamo di una rosa con tanti nazionali, calciatori con un grande vissuto… si presume che la personalità non manchi".Il presidente esclude fratture: "Non mi risulta. Ripeto, parlano poco tra loro. Gli ho ricordato un periodo difficilissimo vissuto da calciatore della Sampdoria, quello del 2001. Telefonini e videogiochi c’erano già, non è preistoria. Però i momenti di aggregazione li trovavamo. Anche per parlare di calcio e del momento attraversato dalla squadra… dico la verità,. I confronti onesti e sinceri, senza essere permalosi, servono. L’anno dello scudetto era successo alla Beccaccia, a Rapallo. Giorno infrasettimanale, sala solo per noi, toni anche alti. E ci era servito eccome"."Capisco la delusione per le due sconfitte. Mi piacerebbe che la reazione però fosse quella di andare allo stadio, riempirlo sabato con la Juventus e aiutare la squadra a rialzare la testa. Penso che nonostante tutto, nonostante siamo un po’ corti davanti, nonostante le ultime sconfitte, la Sampdoria abbia le capacità per superare questo momento. Penso che la priorità sia vivere il presente, sostenere la squadra, vincere le partite, fare punti., che tra l’altro non coinvolge direttamente nemmeno il cda, ma è competenza del dottor Vidal".Lanna lancia anche una frecciata ad alcune prese di posizione su Giampaolo: "Piena fiducia. Ho letto e mi hanno inviato riscontri di voci, di teorie balzane, buttate sui social nei giorni scorsi sinceramente, nemmeno per smentire. Alcune parole del mister nel dopo Udine sono state fraintese perché estrapolate dal contesto. Lui sa bene dove si trova e dove è venuto. Non c’è nessun caso Giampaolo. Ha tutto il nostro sostegno. Anche lui lunedì ha parlato alla squadra, solamente però degli aspetti tecnico/tattici della partita di Udine, niente altro. Sono stato solamente io a intervenire sotto il profilo motivazionale"."Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene" prosegue Lanna. ". Li rincuoro. Io parlo con i calciatori, vedo in loro la consapevolezza di volere e potere fare di più. Già con la Juventus mi aspetto una partita diversa, per atteggiamento, convinzione, attenzione, testa. No, non ho paura di retrocedere. Questa squadra vale il centro classifica, può giocarsela con tutti. Siamo purtroppo entrati in un contesto che non ci aspettavamo. Con la testa giusta e le qualità che abbiamo, l’obiettivo della salvezza è ampiamente alla portata".Il numero uno di Corte Lambruschini ha parlato anche dei singoli: "può cambiare gli equilibri di una partita, penso debba essere uno dei nostri trascinatori. Udine non è stata la sua migliore prestazione, ma un momento di flessione ci sta, spero sia passato.si è fatto male al primo allenamento per la troppa voglia di scendere subito in campo. Adesso sta bene., lo abbiamo visto contro l’Empoli. Innamorato della Sampdoria, è importante per il gruppo. Poi se giocherà la partita intera o uno spezzone, lo decide Giampaolo. E’ una risorsa che può incidere sul risultato" conclude.