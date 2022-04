Il presidente dellaMarcolancia messaggi positivi. Secondo l'ex difensore blucerchiato, il Doria manterrà la categoria: ". Con Vierchowod e gli altri compagni di reparto abbiamo approfondito anche alcuni temi difensivi. Noi siamo sempre attenti a cosa accade lì dietro, per forza di cose" ha detto a Il Secolo XIX.Recentemente è andata in scena una cena tra i protagonisti dello Scudetto . E Lanna, in futuro, sogna di coinvolgere gli amici nel progetto Samp: "In questo momento a parte la vicinanza morale non è facile fare altro.Ora, avere Mancini allenatore qui è un po' difficile ma più concretamente affidare ruoli importanti a miei compagni per il settore giovanile sarebbe una gran cosa. Sono persone che possono dare contributi fondamentali da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista umano. Vediamo cosa si può fare, mi piacerebbe tantissimo".Senza troppi voli pindarici, Lanna si mantiene sul concreto per quanto riguarda gli obiettivi:. Io cerco di dare il mio apporto che è soprattutto di conoscenza e vicinanza. Da un punto di vista tecnico ci siamo affidati a un allenatore che ritengo assolutamente adeguato al raggiungimento del risultato e la stessa cosa penso dei giocatori che hanno sia i valori tecnici sia i valori morali per farcela. Sono persone che sanno esattamente cosa fare per tirarci fuori da questa situazione. Ma è chiaro che dobbiamo muoverci anche sul fronte della. Noi non possiamo sperare nella cessione del club restando inattivi. Il tempo già stringe per cui a brevissimo, già nei prossimi giorni, inizieremo i confronti in società e con il tecnico per affrontare la prossima stagione".Lanna si pone obiettivi precisi: "Sostanzialmente due:. Per questo dobbiamo partire per tempo. Non è facile. Ovviamente qualche cessione andrà fatta, lo spirito sarà quello che ha animato il mercato di gennaio che ha dato anche buoni risultati. Dovremo agire un po' con il bilancino, per questo è necessario che quanto prima ci si veda tra dirigenti e staff tecnico per avere presto le idee chiare"" prosegue. "Vedere i tifosi, sentire i cori, è stato emozionante, dopo tutto questo tempo trascorso con lo stadio semivuoto per via del Covid.Speriamo che la gradinata funzioni anche da traino perché la Sud come domenica scorsa é uno spettacolo nello spettacolo. Per un tifoso della Sampdoria è una bellezza vederla. Ma anche la società proseguirà nelle iniziative che intendono riportare la Sampdoria al centro del villaggio. Ricominceranno gli appuntamenti con i bambini delle scuole allo stadio, per esempio, tutte cose che si facevano prima della pandemia e che davano buoni risultati. In questo momento sono appena uscito dall’ospedale Gaslini per una visita ai piccoli pazienti, anche questo è sempre stato un appuntamento fisso che avevamo dovuto interrompere per la pandemia".Occhi al derby, e al calendario: "Sarà sicuramente una partita con parecchie tensioni, come sempre, ma molto dipenderà anche da come ci arriveranno le due squadre.in queste tre partite perché dopo il calendario non è per niente favorevole. Sono anche queste partite difficili, ciascuna per un motivo suo. Il Bologna per noi è come il Cagliari, una bestia nera, e mi piacerebbe sfatare questo tabù. Tornare a casa da Bologna con dei punti sarebbe importante per la partita successiva con la Salernitana che sembra segnare il passo, a leggere la classifica, ma è una squadra che non ha smesso di lottare. Quindi il Verona, gruppo che viaggia a mille. Ecco, fatti un po’ di punti poi potrò pensare al derby"