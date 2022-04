La casa, per tutti i ragazzi del '90-'91, è e sarà sempre Genova. E' qui che i protagonisti dello Scudetto della Sampdoria si ritrovano regolarmente, per respirare l'aria di quando erano giovani, spensierati ed invincibili. A distanza di anni, nulla o quasi è cambiato: Vialli-Mancini davanti, Lombardo, Salsano, Pari e Cerezo in mezzo, e dietro Lanna. Neppure il ritrovo è mutato: appuntamento da Carmine, a Quinto, dove quella squadra celebrava i trionfi e digeriva le sconfitte. Ieri una grossa fetta della Sampdoria dello Scudetto si è riunita, per parlare dei colori blucerchiati e del futuro.



Ad essere diversi, rispetto a quel periodo indimenticabile, sono soltanto i ruoli: uno è il C.T. della Nazionale, alcuni collaborano con lui, e con serate simili cercano di smaltire la delusione della mancata convocazione al Mondiale, altri ancora si occupano di tutt'altro. Il ribaltone più grosso, però, lo ha fatto colui che da qualche mese ricopre una carica probabilmente difficile anche solo da sognare nella primavera di 31 anni fa. Parliamo del neo presidente Lanna.



La storia di quello Scudetto è diventata un libro, e ora si sta tramutando in un docufilm: i ragazzi della Sampd'oro hanno colto l'occasione delle riprese per rivedersi e ritrovarsi, come fanno regolarmente da oltre trent'anni. E' probabile anche che il presidente Lanna abbia provato a coinvolgere i compagni nella corsa salvezza e nel delicato momento blucerchiato. E qualcuno non esclude una loro possibile presenza a Marassi nelle prossime giornate, per caricare il pubblico e contribuire alla corsa salvezza del Doria...