La Sampdoria per l’attacco ha puntato in maniera decisa il centravanti dello Young Boys Nsame. In caso però l’approdo del camerunense, richiesto da altre squadre, non dovesse concretizzarsi, la società blucerchiata ha altre idee. Una candidatura che resiste è quella di Vladyslav Supryaga, centravanti della Dinamo Kiev. A genova però circolano anche due nomi nuovi.



Il primo è quello di uno dei giocatori più promettenti in Italia, ossia il gioiellino del Pisa Lorenzo Lucca. L’attaccante, sei gol in B, è seguito dal Sassuolo che a breve potrebbe formulare un’offerta. In caso di trasferimento in neroverde, secondo Il Secolo XIX i blucerchiati potrebbero bussare alla porta emiliana per chiedere in prestito il giocatore. Alla Samp inoltre è stato proposto anche un ex, ossia Dawid Kownacki, uscito dalle rotazioni del Fortuna Dusseldorf.