Rispetto a qualche settimana fa, la situazione dell'infermeria è tornata a sorridere alla Sampdoria, che ha recuperato Gianluca Caprari e attende di riabbracciare soltanto Riccardo Saponara e il lungodegente Vasco Regini. Per la verità, non tutti i blucerchiati sono al meglio: Gregoire Defrel si era spaventato per un infortunio alla caviglia patito contro la Spal, proprio nello stesso punto che lo aveva frenato lo scorso anno, ma per diretta ammissione dell'attaccante non dovrebbe trattarsi di un fastidio particolarmente grave. Già oggi il francese si allenerà con il gruppo.



Anche Dawid Kownacki non ha smaltito pienamente il fastidio alla caviglia che lo ha condizionato nelle ultime gare. Il polacco però ci sarà a Bergamo. Stesso discorso si può applicare anche a Gaston Ramirez, che non è al meglio da alcune settimane per un fastidio muscolare. Pure lui però parteciperà alla spedizione blucerchiata in Lombardia. Ancora assente invece come detto Saponara: il trequartista sta proseguendo il suo iter riabilitativo, secondo Giampaolo il recupero procede bene ma probabilmente ne avrà ancora per circa due settimane. Appuntamento quindi a dopo la sosta con il fantasista ex Fiorentina.