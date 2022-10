In casa Sampdoria, le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Filip Djuricic fanno discutere tifosi ed opinionisti. In molti, adesso, si interrogano su quale fosse il clima nello spogliatoio nei confronti di Giampaolo. Il trequartista serbo ha commentato così la vicenda: "Stankovic ha portato un'altra mentalità e si è visto anche negli ultimi due allenamenti. Ci siamo allenati un po' di più del normale e ci serve, penso che fisicamente non siamo messi benissimo. Per noi inizia un nuovo campionato, c'è un nuovo spirito, una nuova tipologia di lavoro. A Bologna era importante dare non il 100, ma il 110%".



Negli studi di Sky, gli opinionisti Billy Costacurta e Walter Zenga non hanno apprezzato molto il comportamento di Djuricic. L'ex Milan ha commentato così: "Che succede quando si cambia allenatore? Innanzitutto Djuricic doveva rispondere in un'altra maniera... ". Gli fa eco Zenga: " 'Abbiamo dato il 110%' è stato irrispettoso, significa che la settimana prima non hai voluto darlo". Le dichiarazioni, scrive Il Secolo XIX, pare non siano state gradite dallo staff di Giampaolo, che oltretutto aveva recuperato dal punto di vista fisico Djuricic, reduce da un infortunio.



All'entourage dell'ex allenatore non sarebbero piaciute nemmeno alcune affermazioni di Stankovic, tipo: "Non ho trovato una squadra messa bene fisicamente",ritenuta un po' un 'tradimento' dei taciti codici deontologici dei mister. Stankovic dovrà anche sondare le varie anime dello spogliatoio, e capirne il vento. A partire dalla mancanza di un dirigente di riferimento, argomento su cui si confronterà a breve la Samp.