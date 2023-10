apre la partita con una respinta non perfetta, poi fa un paio di interventi importanti, in particolare quello nella ripresa su una zuccata da due passi. Buona gestione delle uscite e degli interventi in area. Paratona nel finale su Forte, chiude la porta anche a Canotto.: torna e torna da terzino, ruolo in cui ‘nasce’. Sembra un po’ nervoso da subito, prova a spingere ma quando la partita si sporca dà il suo contributo in difesa.: lotta su tutti i palloni, oggi tocca a lui guidare la difesa e lo fa benone. Sempre concentrato, poche sbavature. Oggi perfetto.anche lui molto bene, come Ghilardi pulisce senza troppi fronzoli l’area di rigore quando è il caso, rischiando poco e provando pure qualche lancio in avanti.attento a sinistra, tiene gli esterni ospiti senza troppi problemi e riesce anche ad accelerare un paio di volte.(dal 68’ s.t.: entra per tenere il fortino, dà il suo contributo).ci mette corsa e grinta, manca la qualità e la precisione nel controllo e nella scelta del passaggio.(dal 16' s.t.ha più esperienza, e si vede. Si fa vedere anche in avanti).dovrebbe dare i tempi alla Samp, non sempre ci riesce ma le due mezz’ali più ‘pesanti’ al suo fianco aumentano il peso del centrocampo, aiutando anche la sua prestazione.(dal 42’ s.t.anche lui non ha mezzi tecnici raffinatissimi, però oggi dà sostanza e quantità al centrocampo, si prende anche qualche responsabilità di più.nel primo tempo, sbaglia tutto quello che può sbagliare. Il giudizio sarebbe ampiamente insufficiente, eppure nella ripresa si accende dieci minuti e prima spalanca la porta a Borini, poi si prende il rigore costringendo Marras al fallo. Sono due sole giocate, vero, ma importanti e gli valgono un voto di più.(dal 61’ s.t.deve recuperare lo smalto migliore, quando accelera palla al piede si vede che ha un passo diverso dagli altri).: finalmente Borini. Oggi eccelso fa tutto lui. La qualità c’è, e si vede quando crea un’opportunità calciando in porta a metà primo tempo dopo un dribbling, o quando colpisce una clamorosa traversa. Sbaglia due volte ad un passo da Micai nella ripresa, ma per fortuna resta freddo quando si tratta di battere il rigore del vantaggio. Poi sfodera un destro nell’angolino da spellarsi le mani. Quanto serve questo giocatore alla Samp.(dal 42’ s.t.quantomeno ci mette la grinta, una sua sgasata crea la migliore occasione della partita. Deve solo essere un po’ più freddo ma la sua tecnica è importante per l’attacco doriano.All.: oggi vara il 4-3-1-2, e il risultato gli dà ragione. La Samp non disputa un primo tempo eccezionale, ma nella ripresa la squadra resta compatta, quadrata e ordinata. Gli spunti di Borini e Ricci fanno il resto. Il Doria ha meno fronzoli, ma è decisamente più concreto. Può essere un punto di ripartenza? Speriamo.