Parma-Sampdoria 2-3: nelle uscite spesso è indeciso e non si fa sentire dai compagni, più sicurezza nella ripresa: soffre le continue incursioni di Kulusevski sulla fascia e si fa saltare più di una volta, meglio la ripresa: la Samp in difesa soffre soprattutto nel primo tempo, qualche lancio sbagliato di troppo verso i suoi attaccanti poi alla prima occasione in avanti segna di testa su azione di corner: tra i centrali è quello che se la cava meglio, concede pochi spazi a Caprari e cerca di contenere Gervinho: la sua autorete su cross di Kulusevski porta al raddoppio del Parma; spesso indeciso nei disimpegni: dalla sua fascia il Parma spinge poco e trova il fondo in diverse occasioni: prova a metterci i muscoli per fermare le imbucate gialloblu, bel duello con Hernani in mezzo al campo: Kurtic non lo impensierisce quasi mai, prova a farsi vedere in zona offensiva con cross pericolosi sulla fascia: sull’out destro la Samp non sfonda praticamente mai, Depaoli lascia il posto a Maroni a fine primo tempo(Dal 1’ s.t.: al primo pallone giocato pennella sulla testa di Chabot un cross perfetto): pochi palloni giocati da posizione di trequartista, viene sostituito nell’intervallo(Dal 1’ s.t.: entra e la Sampdoria prende coraggio, diverse occasioni da gol passano dai suoi piedi: ci prova da ogni lato del campo, segna il gol del 2-2 con un capolavoro e fornisce l’assist per il gol di Bonazzoli(Dal 45’ s.t.: la sua squadra sotto di due reti entra in campo nella ripresa con la voglia di ribaltarla