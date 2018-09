Frosinone-Sampdoria 0-5



Audero 6: praticamente inoperoso durante l'intero arco del match. Incolpevole sulla traversa colta da Brighenti. Per il resto normale e indisturbata amministrazione.



Bereszynski 6: attende il dirimpettaio Molinaro senza timori reverenziali. Spinge con il contagocce ma non rinuncia al suo dovere da onesto terzino destro.



Andersen 7: una garanzia. In tandem con Colley supera gli esami di questa prima fase di stagione. In trincea le sensazioni sono più che incoraggianti.



Colley 7: il gambiano classe '92 è già un faro. Mai in apprensione in una partita diventata fin dal principio senza una storia.



Murru 6: prestazione dignitosa da parte del laterale ex Cagliari. Presente il giusto nelle due fasi, nella ripresa preferisce rilassarsi sulla sinistra in attesa di impegni più gravosi.



Barreto 7: consueta prova da lottatore. Nel secondo tempo addormenta i ritmi della gara insieme ai colleghi della mediana con disinvoltura.



Ekdal 7: discorso simile anche per il metodista scuola Juventus. Alterna quantità e qualità al meglio. Mister Giampaolo ringrazia e gongola.



(dal 25' st Vieira 6: svolge le funzioni impartite dalla panchina con acume tattico e ordine. Da rivedere in confronti ardui).



Linetty 7.5: sempre concentrato a centrocampo. Abituato a fraseggiare con Barreto ed Ekdal si esalta in questa veste.



Caprari 7.5: un talento ancora in rampa di lancio. In Liguria vuole esplodere definitivamente. Trafigge Sportiello con un destro al volo da urlo.



(dal 14' st Ramirez 6.5: entra molto bene nella contesa. Costruisce qualche discreta chance senza però trovare il goal).



Quagliarella 8: segna e fa segnare. Un genio in ogni contesto. Esce per guai fisici tra gli applausi del pubblico avversario.



(dal 19' st Kownacki 6: entra e fa appena in tempo a siglare il rigore del poker).





All. Giampaolo 8: avvio praticamente perfetto del suo scacchiere in questo campionato. Il suo gioco è arioso e divertente. Strada facendo si vedrà se i suoi ragazzi potranno ambire a lidi europei.