Ravaglia 6 - Incolpevole sui gol. Per il resto è sicuro tra i pali.



Günter 5,5 - Masina gli prende il tempo nell'occasione del 2 a 0 friulano.



Nuytinck 6 - Partita in campo difficile ma l'olandese gioca con cuore, in quello che è stato a lungo tempo il suo stadio. Uno degli ultimi a mollare.



Murru 5.5 - Soffre le folate dell'Udinese, che quando spinge sulle corsie fa sempre male.



Zanoli 6 - Tra i doriani questa sera è uno dei migliori. Prova anche a farsi vedere in avanti, sfiora il gol.



Winks 6 - Si carica subito di un giallo. Primo tempo così così, va un po' meglio nella ripresa. (Dal 90' Ilkhan sv.)



Rincón 5 - Appesantito, sbaglia davvero tanto. Sembra non crederci. (Dall'88' Paoletti sv.)



Augello 5 - Partita da dimenticare. Quanti errori per lui questa sera.



Djuricic 5 - Perde tanti palloni, gioca con superficialità. Avrebbe anche l'occasione per segnare ma non va.



Gabbiadini 6 - Nel primo tempo tocca pochissimi palloni, nella ripresa è sua la migliore occasione del match ma è sfortunato che il suo tiro si stampa sul palo.(Dall'88' Lammers sv.)



Quagliarella 6 - Si vede che nonostante la classifica ci tiene ancora. Standing ovation del pubblico presente. (Dall'83' Jesé sv.)



All Stankovic 5,5 - Vorrebbe metterci tanto del suo, si vede che ha ancora grinta e fame ma la squadra tira i remi in barca e la retrocessione è la conseguenza.