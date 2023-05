Silvestri 6 - Una parata, importante al minuto 52'. Quando serve c'è.



Becao 6 - La Samp fatica a spingere, passa una serata tranquilla.



Bijol 6,5 - Lo sloveno guida la difesa con grande serenità



Masina 7 - Un gol per mettersi una volta per tutte l'infortunio alle spalle. Rientro a pieno regime.



Ebosele 7 - Cresce di partita in partita. Il gol del vantaggio è tutto suo: discesa travolgente e assist al bacio per Pereyra. (Dal 79' Perez sv.)



Pereyra 6.5 - Il Tucu quando sta così è l'uomo in più di questa Udinese. Sblocca l'incontro con un delicato tocco sotto. (Dall’84 Pafundi sv. )



Walace 6 - Fa da schermo anche se sta sera davvero c'è ben poco lavoro anche per lui.



Lovric 6.5 - Dà continuità all'ottima prestazione contro il Napolli. Suo assist per il gol di Masina. (Dal 64' Arslan 6 - Entra e rimette un po’ di ordine nel centrocampo dell’Udinese che si stava abbassando troppo).



Zeegelar 6 - Pensare che era svincolato e ora torna titolare in Serie A. Risorsa per Sottil. (Dal 79’ Udogie sv. )



Thauvin 6 - Chance da titolare per il francese. Prova a darsi da fare, qualche sprazzo di qualità. (Dal 64' Samardzic sv.)



Nestorovski 6 - Cerca di farsi vedere ma ha pochi palloni giocabili.



All. Sottil 6.5 - L'Udinese torna ottava. Doveva vincere e l'ha fatto.