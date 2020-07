calcia sempre lanci lunghi verso Gabbiadini e la porta avversaria, ma quando li sbaglia Ranieri lo striglia. Impedisce a Zapata la gioia del gol al 38’ p.t. chiudendo al bacio e si ripete sul tiro sul primo palo di Hateboer. Poi però prende due gol e ne rischia altri.chiede e cerca sempre la profondità, tira le redini a Zapata perché non raggiunga gli 11 metri e non gli concede di girarsi.spesso sceglie il retropassaggio per Audero, mette in fallo laterale quando le cose si mettono male, ma si fa saltare da Gosens. Evita con maestria che la sfera arrivi a Zapata sulla porta. Sempre attento e concentrato, chiude ermeticamente il colombiano.acquista spazio fin dal 1’ per far ripartire Murru verso l’area piccola, scende in campo molto aggressivo. Ha l’arduo compito di contenere Ilicic e ci riesce la maggior parte delle volte. Attento, fa a sportellate con Zapata che lo placca e lo tiene fuori dalla rete.prova a uscire alto, libera la prateria sulla sinistra per i colleghi, dribbla Hateboer, sbaglia solo la mira finale. Non fa muro come dovrebbe su Toloi in occasione del gol che sblocca la partita.si inserisce centralmente e si fa vedere da Gabbiadini, ha corsa e fiato per provarci sempre. In anticipo sul tridente nerazzurro, salta per tre volte di seguito Pasalic, ubriacandolo. Solo lui riesce a fermare il capitano della Dea ma si fa ammonire. Ci prova fino all'ultimo ma la sfera non entra.arriva puntuale negli inserimenti offensivi in profondità ma Gabbiadini non sempre lo serve. Pericoloso in contropiede, salta Ilicic e ci prova col destro. Ingannato sul calcio piazzato del Papu, vede giallo.(Dal 37’ s.t.fa girare la sfera quando ce l’ha, la chiede quando è tra i piedi dei compagni. Chiude su Ilicic ma Ranieri gli intima di fermare Pasalic sulla mediana e lui esegue al bacio.(Dal 37’ s.t.).da mezzala, ha una bellissima occasione da gol nel primo tempo, si inserisce con i tempi giusti e lancia sfere forti e precise. Combatte a denti stretti con Freuler, perfetti i suoi inserimenti veloci e i cross al centro dell’area piccolaguadagna tante rimesse laterali ma poi Freuler lo chiude. Spintosi in area piccola, Gollini lo anticipa e gli nega il gol. Strappa sfere pericolose dai piedi di Zapata. Sfiora il gol al 40’ p.t. con una bella azione personale e una cannonata che fa tremare la rete.(Dal 46' s.t.).cerca di affinare il feeling con Jankto, Caldara deve ricorrere al fallo per fermarlo. Al 20’ la palla per Linetty è da incorniciare, da lui nasce l’aggressività della squadra genovese. Calcia dai 30 metri con un mancino micidiale. Fa bella figura con la sua ex.(Dal 37’ s.t.serve subito una palla morbida per Gollini).con l’uno contro uno, impedisce alla Dea di palleggiare e controllare la sfera. La ssua squadra chiude gli spazi ed è rapida nella ripartenza, gioca con aggressività e mette in difficoltà l’Atalanta. Chiede ai suoi di pressare maggiormente Ilicic e loro ubbidiscono. L’ha preparata bene. Ammonito, viene poi espulso e la gara prende una brutta piega pur senza colpe.