Lazio-Sampdoria 5-1

Audero 5: Sul tiro di Immobile è un po' maldestro, ma forse in quell'azione è il meno colpevole. Si fa saltare sempre dall'attaccante della Lazio, dopo aver preso il secondo gol. Giornata no, non solo sua. Nella ripresa evita un'imbarcata senza pari con un paio di interventi.



Bereszynski 4,5: Dalla sua parte Jony è in forma, lo tampona come può, senza mai metterlo in difficoltà. E lo spagnolo se attaccato può andare in difficoltà. L'unica noia che sembra procurargli ogni tanto consiste nel pressarlo. E nemmeno con convinzione.



Colley 4: Che dormita sul gol di Caicedo: era in vantaggio di almeno un paio di metri sulla deviazione maldestra di Audero. Non migliora la situazione col passare dei minuti, non è giornata, causa anche il rigore del quinto gol.



Chabot 3: Si fa contendere da Immobile un pallone che sembra suo e la Samp finisce subito sotto. Un errore grave, da lì in poi andrà in difficoltà su ogni lancio lungo. Partita da buttare subito nel cestino dei brutti ricordi. Chiude con il rosso un match orrendo.



Murru 4,5: Dalla sua parte Lazzari è rapido, veloce, e letale: braccio largo sul cross dell'ex Spal, per Chiffi - e per tutti - è rigore netto. Ingenuo, apre la diga per l'alluvione di Lazio che seguirà.

(dal 17' st Augello s.v.)



Thorsby 5: Fa poco, pochissimo, il centrocampo della Lazio sembra troppo per chiunque. Si fa notare solo per la chioma biondissima: un po' poco.



Vieira 5: Davanti alla difesa il suo è un compito difficilissimo, viene bucato da tutte le parti, e qualche volta ci mette del suo.



Linetty 5,5: In ottima forma fino ad ora, contro la Lazio non lo dimostra. Ha il merito di fare il gol della bandiera, ammesso che serva a qualcosa.



Jankto 5: Giocava anche lui? Si vede pochissimo, non riesce ad incidere, Ranieri lo cambia ad inizio ripresa.

(dal 1'st Ekdal 5: Entra, e non cambia niente. E questo non è mai un bene).



Gabbiadini 5: Prova ad aiutare il centrocampo a salire, ma è un bagno di sangue, e non è certo colpa sua. Poco servito e poco presente.

(Dal 26' st Bonazzoli s.v.)



Caprari 5: Gioca al posto di Quagliarella, la responsabilità è di quelle importanti. L'ex Roma inizia benino, poi si perde nel naufragio.





All. Ranieri 5: Per lui è praticamente un derby: romano "de Roma", di fede giallorossa, il tecnico testaccino vorrebbe mettere i bastoni tra le ruote della Lazio. Gli va male, la cessione di Murillo si rivela pesantissima: dopo 20' la Samp è sotto di 3 gol, e la Curva Nord biancoceleste lo invita gentilmente a mettersi comodo in panchina. Va tutto storto.