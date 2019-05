Rafael 6: poco preso in causa, attento nelle uscite al limite dell'area piccola.



Bereszynski 6: buona prova anche se poteva fare qualcosa di più in fase di spinta.



Ferrari 6,5: chiude gli spazi sia a Pellissier che alle incursioni degli altri avversari.



Colley 6: si affida molto al compagno di reparto ma si fa trovare pronto quando deve intervenire in anticipo.



Tavares 6: primo tempo sicuramente giocato meglio del secondo, quando pecca soprattutto di poca precisione nelle giocate.

(37' s.t. Sau: s.v.)



Praet 6,5: serve bene gli attaccanti con traversoni spesso efficaci.



Ekdal 5: partita insufficiente. Troppo compassato e spesso fuori dalla manovra dei compagni. Fisicamente anche stanco.



Linetty 6: senza infamia e senza lode. Fa il suo, con passaggi spesso elementari ma utili.

(23' s.t. Jankto 6,5: entra e dimostra di volersi mettere in mostra già dai primi minuti. Gioca bene con i compagni e cerca spesso l'ultimo passaggio.)



Defrel 6: manca di precisione soprattutto sotto porta proprio nel momento di finalizzazione dell'azione.



Quagliarella 5,5: poco incisivo quest'oggi rispetto a ciò che abbiamo visto nell'arco di tutto il campionato. Complice anche la stanchezza.



Gabbiadini 6: tenta di rendersi pericoloso, spesso anche provandoci da fuori ma con scarsa efficacia.

(18' s.t. Caprari 5,5: non da sicuramente nessuna maggior pericolosità all'azione blucerchiata.)





All. Giampaolo 6: Sampdoria che poteva sicuramente fare di più, soprattutto nel secondo tempo quando era assolutamente padrona del gioco. La stanchezza di certi giocatori per un'annata straordinaria però è assolutamente giustificabile.