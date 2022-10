: Collocolo lo infila ma è incolpevole, così come sul raddoppio realizzato a due passi dalla porta. Bene nell’ordinaria amministrazione, bella chiusura su Gondo a due passi dalla porta. Para il rigore decisivo per tenere a galla la Samp, segna il suo e neutralizza il collega.: da quella parte la Samp non attacca quasi mai. Rischia poco, ma non offende.: mal piazzato in occasione del pareggio ospite. Qualche spunto di voglia e convinzione, ma anche tante imprecisioni.(dal 1’ p.t.s.).: anche per lui, vale il discorso fatto per il compagno di reparto. Sembra anche in difficoltà fisica. Gli attaccanti dell’Ascoli a volte lo lasciano sul posto. Ha il merito di mettere una pezza, alla fine del primo tempo supplementare, sul tentativo a botta sicura di Bidaoui. Messo male sull’1-2 di Donati.: sbaglia la chiusura e la Samp prende gol. Sulle gambe, senza ritmo partita, anche lento.Rincon 6: solita grinta, prende botte, le rende e in mezzo è sempre generoso, pure quando la Samp gioca male come nel primo tempo.(dal 1’ s.t.: sarebbe un regista, ma ha sempre lo stesso problema: non sa mai a chi dare il pallone. Un po’ per colpa dei compagni, un po’ per colpa sua).: tanto per dare un’idea della sfortuna che affligge la Samp, sarebbe una delle poche note liete di serata. Peccato che sia costretto ad issare bandiera bianca per infortunio.(dal 29’ s.t.: poca spinta, cross sbagliati e nessun impatto sulla gara).: strappa il pallone che innesca il contropiede dell’1-0 doriano. Lucido a trovare Verre. E’ l’unico spunto in un’altra partita anonima.(dal 20’ s.t.: prova a suonare la carica con un sinistro telefonato da fuori. Spesso isolato, non regala altri spunti degni di nota. Ha una bella palla ai supplementari, calcia centrale).: pronti via, strappo in inserimento, corsa di venti metri e sinistro chirurgico all’angolino. Poi scalda i guanti a Guarna dalla distanza. Anche nel secondo tempo tenta una conclusione, se non altro ci prova. Bello lo spunto ai supplementari per Gabbiadini.: un paio di sgasate, ma poca vivacità. Sembra ancora spaesato.(dal 1’ s.t.: entra voglioso, ma è arruffone e disordinato. Perde qualche possesso rivedibile).Quagliarella 5: non tocca un pallone, ha poco spazio e neppure se ne crea.: non tocca un pallone, ha poco spazio e neppure se ne crea.(dal 1’ s.t.cambiano gli addendi, non il risultato. Prestazione fotocopia ripetto a quella di Quagliarella per oltre un’ora, poi ha sulla testa la palla buona e mette dentro il 2-2. Sbaglia il rigore).All.: l’undici iniziale non lo convince, le seconde linee non brillano, per questo motivo tra intervallo e ripresa prova a stravolgere la Samp mettendo tutti i titolari. La scossa, però, non arriva. Resta una Samp brutta, prevedibile e spuntata. Il gol nel secondo tempo supplementare è una mazzata. Avrà tantissimo su cui lavorare, perché in questa squadra, oggi, non c’è nulla da salvare.