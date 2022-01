Napoli-Sampdoria 1-0Sampdoria:: compie un buon intervento nel primo tempo sulla conclusione potente di Rrahmani, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco causa infortunio e non scende in campo nella ripresa (1' s.t.: compie due parate importanti sul finale per tenere ancora in piedi la Samp).: gioca sempre attaccato al suo avversario e limita i movimenti di Insigne prima ed Elmas poi.: soffre la fisicità di Petagna e in occasione del gol napoletano respinge male regalando palla all'attaccante avversario (44' s.t.).: il compito di sostituire Yoshida è tutt'altro che semplice. Un po' macchinoso e lento ad accorciare su Mertens.: lo scorso anno per lui la sfida al Maradona è stata un vero disastro, ma questa volta si disimpegna sicuramente meglio (29' s.t.: il suo ingresso dovrebbe dare nuova linfa alla fascia. Ha gamba ma non incide).: combina veramente poco, si abbassa spesso per cercare di contenere le discese di Ghoulam.: il più attivo del centrocampo blucerchiato. Ci mette quantità e qualità per venire fuori, soprattutto nella ripresa.: combina veramente poco e finisce nell'osservare il giro palla del Napoli (1' s.t.: appena arrivato, subito viene lanciato nella mischia da D'Aversa. Porta muscoli e intensità al centrocampo della Samp).: ha degli strappi importanti, sia quando gioca da esterno di centrocampo che quando si sposta più in avanti nel tridente. Ha del potenziale e lo mostra (27' s.t.: gioca pochi palloni, non riesce a metterci del suo per trovare il pareggio nel finale).: non prosegue nel suo gran momento realizzativo però è lui ad impensierire la retroguardia del Napoli, specialmente nel primo tempo.: si vede poco, da grande ex di turno non punge come spesso gli è capitato in passato. Merito soprattutto della difesa azzurra che lo argina molto bene.: la sua Samp ha fatto poco e niente nel primo tempo, subendo quasi totalmente un avversario sicuramente più forte ma soprattutto in difficoltà numerica.