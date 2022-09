Spezia-Sampdoria 1-1



Audero 7,5: esce con tempismo su Nzola al limite dell’area. Già provvidenziale su Ampadu Incolpevole sui due gol.

Bereszynski 5,5: primo tempo con qualche affanno. Nella ripresa non emerge.

Ferrari 5,5: il cartellino giallo a metà primo tempo lo penalizza. (1’ st Colley 5,5: si perde Nzola in

Mezzo all’area)

Murillo 4,5: al di là dell’autorete prova mediocre.

Augello 5,5: a parte l’assist per Sabiri poi soffre Holm che gli prende campo e centimetri.

Villar 5,5: dovrebbe dare ordine ma non ci riesce mai (14’ st Vieira 5: fare peggio è stata un’impresa e ci è riuscito)

Leris 5,5: un po’ in ombra per non dire inconsistente. (25’ st Gabbiadini 6: un po’ di qualità che si spegne sul portiere spezzino)

Rincon 6: prova a fare legna ma poi poco altro.

Sabiri 7: un gioiello il gol. La facilità di calciare il pallone lo rendono sempre imprevedibile. Ci prova anche nella ripresa.

Djuricic 5: primo tempo inguardabile. Ed anche nella ripresa (35’ st Verres 6: per poco non la pareggia)

Caputo 5,5: si impegna ma è lasciato troppo solo. Poi ha una grossa chance che spreca malamente. (35’ st Quagliarella 5,5: da uno appena entrato ti aspetto uno scavetto che significherebbe 2-2)

All. Giampaolo 5: non c’è fisicamente in panchina ma dirige dall’alto. Sampdoria non pervenuta soprattutto nel primo tempo. Ora rischia.