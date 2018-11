: Si vede spuntare gli attaccanti della Roma da ogni fronte del tabellone del Risiko. Riesce a opporsi raramente e nel finale la palla gli scappa via con troppa facilità.Spinge poco, e pure in fase difensiva soffre da matti con El Shaarawy. Non basta l’esperienza, anzi oggi pomeriggio avrà preso appunti.: Non gli basta annullare Schick, va pure a chiudere su El Shaarawy e conferma il momento d’oro. Questo il commento del primo tempo. Nella ripresa si lascia travolgere.: Fallo di mano a parte (involontario secondo il Var), cerca di far valere il fisico ma è come mettere un tronco contro un torrente dirompente.: Ricorre agli strumenti da fabbro per fermare Kluivert e ringrazia Irrati per aver chiuso un occhio. Ma l’olandese appare davvero imprendibile, e a Murru non resta che imprecare.: Classe 1998 e un doppio nome (Ronaldo Vieira) mica facile da portarsi sulle spalle. Inizia bene, con personalità. Poi si affloscia, fino all’errore sotto porta che esalta Olsen.Non stava benissimo, e si vede. Perde più di un duello a centrocampo anche se i piedi buoni permettono qualche bel suggerimento. (1’st Jankto 5: Non aggiunge nulla rispetto a quello mostrato dal compagno di reparto): Pressa a schiena dritta risultando uno dei maggiori grattacapi per la mediana romanista. Nella ripresa però perde la bussola, e pure la rotta. (24’st Sala 6: resta in attesa, di che non si sa. Però mette il cross per Defrel): Furbo, ma non troppo visto che il Var lo becca. Però ha spesso il movimento d’anca azzeccato e almeno prova a creare una superiorità numerica che è mancata quasi del tutto agli uomini di Giampaolo.: Pure lui ex, pure lui come Defrel relegato al ruolo di spettatore non pagante. Corre, ma a vuoto. (35’st Kownacki ng: perché metterlo così tardi?): Trova il gol, ma è inutile. Tutto il resto del match lo gioca spalle alle porta, sacrificandosi per la squadra come quando annulla la folle corsa di El Shaarawy nel primo tempo.Rinuncia a Quagliarella, e non riesce a risollevare una Samp che arrivava dal poker col Torino. Sono otto le reti subite in due partite, ma a far piangere è pure il gioco. Durante la sosta urge un duro lavoro.