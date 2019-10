Sampdoria-Lecce 1-1



Audero 6: Lapadula lo gela subito, concludendo da posizione troppo ghiotta per chiamare all’intervento l’estremo difensore blucerchiato. Senza infamia e senza lode il resto della gara, ma rimane il meno colpevole per la situazione della Samp, che resta drammatica.



Depaoli 5: il Lecce spinge dal suo versante, e l’ex Chievo fatica a contenere gli assalti ospiti da quella parte. Troppi cross sbilenchi e imprecisi.



Ferrari 4,5: grave errore di posizionamento in occasione del vantaggio ospite. Quasi sempre in ritardo, lascia buchi spaventosi sulle verticalizzazioni giallorosse.



Colley 4,5: dov’era quando Lapadula scappa via in area? Bruciato dal filtrante di Shakov, distratto e perennemente nel punto sbagliato della difesa.



Murru 5: a sinistra il Doria soffre meno in difesa, ma quando si tratta di offendere è lontano anni luce dal Murru di Giampaolo.



Barreto 6: si presenta con un filtrante al bacio per Bonazzoli, che non riesce però a superare Gabriel. Non giocava da una vita, ci mette grinta ma non gli si può chiedere molto di più.



(dal 1’ s.t. Ramirez 6,5: Ranieri rispolvera l’uruguaiano, che si sistema trequartista con Bertolacci arretrato a centrocampo. Il pubblico lo aspetta come un possibile salvatore della patria, risponde presente con una zuccata che rende leggermente meno amara la serata blucerchiata. C’è comunque un gran bisogno dell’uruguaiano).



Ekdal 5: persino lui oggi è poco lucido e privo di idee palla al piede. Se anche lo svedese alza bandiera bianca, per la Samp è davvero notte fonda.



Vieira 4,5: nella prima frazione sbaglia sempre la scelta della giocata e la misura del passaggio. Non va meglio nella ripresa, anzi, se possibile il centrocampista inglese si vede ancora meno.



Bertolacci 5,5: è il primo che tenta di suonare la carica dopo lo svantaggio con una conclusione da fuori area che chiama Gabriel all’intervento. Con l’ingresso di Ramirez torna mezz’ala. Un po’ stanco, è logico considerando che non giocava con questa continuità da oltre un anno e mezzo.



(dal 20’ s.t. Leris 5: entra e sbaglia un gran numero di palloni. Non era un momento semplice).



Bonazzoli 6,5: subito vivace, spara su Gabriel un lancio millimetrico di Barreto, affrettando forse la conclusione per la troppa foga. Bella la rasoiata che chiama Rafael alla deviazione. Sfiora il gol anche con un tocco al volo che avrebbe meritato miglior sorte. Ci mette grinta e voglia, è l’unico che si salva della Samp di oggi.



(dal 20’ s.t. Rigoni 5,5: non è nè carne né pesce. Non salta l’uomo, sbaglia tocchi semplici. Ha però il merito di servire a Ramirez l’assist per il pareggio, giocata che gli vale mezzo voto in più).



Quagliarella 5: forse è arrivato anche per il capitano il momento di rifiatare un po’. Lento, ingrigito e intristito, sbaglia persino cose piuttosto semplici. Non può bastare una deviazione di tacco e un colpo di testa fuori di poco nel tabellino di un calciatore del genere.





All. Ranieri 5: questa Sampdoria è troppo brutta per essere vera. La cosa più preoccupante è che neppure un allenatore con il suo carisma e la sua esperienza è riuscito a raddrizzare una squadra senza spina dorsale, senza idee e senza autostima. Non lasciatevi ingannare dal gol del pareggio, il Doria sta sprofondando e c’è bisogno di un radicale cambio di rotta.