: Sgrana gli occhi al 12’ quando Tonelli lascia scivolare Mkhitaryan poi è reattivo su Pellegrini e Dzeko e attento su Mancini. Tutto a guanti bagnati. Istinto puro, e nulla da fare sul graffio del bosniaco nel finale.: Personalità ed essenzialità contro un Bruno Peres svagato. Cala parecchio nel finale. (81’ Leris ng: bel finale): Contatto dubbio con Mkhitaryan dopo qualche minuto e un senso di mancato controllo sull’armeno che si protrae nel tempo.: Di fisico e astuzia va a disinnescare Dzeko e Pellegrini, ma sul più bello il bosniaco lo fa sentire piccolo piccolo.: Meno sbarazzino rispetto al solito in zona offensiva ma il duello con Karsdorp sembra andare vero la parità. Poi arriva l’affondo decisivo dell’olandese proprio dalla sua parte.: Il primo a far ripartire l’azione ma non sempre con precisione. Il primo pure a tirare verso la porta di Pau Lopez. C’è sempre, ma non sempre bene.: Più statico rispetto al compagno di reparto ma scherma bene la difesa e sa sempre dove mettersi e come metterla.: Si vede poco pallone al piede ma va a pressare pure i raccattapalle e corre come un matto dando sempre una parvenza di pericolo.Si fa vedere poco e arriva in ritardo su una bella intuizione di Candreva. Deludente.Ex di giornata va spesso a disturbare la zona centrale e smorza bei palloni per i compagni. Quando Villar sale in cattedra però sparisce dal campo. (63’ Daamasgard 5,5: ci si aspettava di più): Poco pericoloso ma pronto a far salire la squadra sacrificandosi per i compagni. (80’ Lagumina 6: provoca qualche mal di pancia): Ritrova la sua Roma e prova ad ingabbiarla senza però rinunciare ad osare. Ne esce sconfitto, ma tra virtuali applausi.