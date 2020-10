: Incolpevole sul gol subito, mette più pezze che può su tutte le altre occasioni viola. Fortunato in occasione del palo di Chiesa, trova anche l’assist vincente.: Contiene benissimo Biraghi, riuscendo a disinnescarlo e renderlo meno efficace.La difesa della Samp balla, e il giapponese non è da meno. Rischia in molte occasioni, graziato dagli attaccanti viola.: Lascia libero di calciare Milenkovic in occasione del momentaneo pareggio viola, e rischia di farsi espellere per una scellerata scivolata.: La difesa della Samp soffre gli affondi della Fiorentina, e il laterale difficilmente riesce a chiudere su Chiesa.(Dal 38’ s.t.: SV): Buona prestazione dell’esterno ex Inter, che sulla fascia crea non pochi problemi alla retroguardia viola. Colpisce un incrocio con una bella conclusione, avrebbe anche la palla per lo 0-2, ma si fa ipnotizzare da Dragowski.(Dal 23’ s.t.: SV): A centrocampo la Samp riesce a non andare mai in sofferenza, ed il nordico dice la sua, non sfigurando contro Amrabat e Bonaventura.Classico lavoro molto prezioso in mezzo al campo, che giostra con intelligenza.(Dal 38’ s.t.: SV): Partita dalla doppia faccia per il classe 2000, spunti e personalità in attacco, perenne sofferenza in difesa, quando viene sistematicamente puntato da Chiesa. Fa vedere delle buone cose nel complesso.(Dal 23’ s.t.: Entra e con un capolavoro regala i primi tre punti alla Sampdoria. Serata perfetta)Cervello e qualità della Samp fin quando è in campo, tutte le occasioni passano dai suoi piedi. Ha sulla testa una bella occasione, ma trova la pronta respinta di Dragowski.(dal 23’ s.t.: SV)Preciso e attento in ogni occasione, riesce a tenere sempre impegnata la difesa viola. Freddissimo sul rigore che conquista con esperienza.La sua Samp gioca una partita brutta, sporca e cattiva, riuscendo ad uscire dal Franchi con tre punti in tasca.