Sampdoria, le pagelle di CM: Vieira, che pasticcio. Si salva solo Yepes

oppone il corpo su una conclusione ravvicinata di Portanova, si ripete qualche minuto dopo ancora su Vergara. Sempre attento, esce all’intervallo per un problema fisico.(dal 1’ s.t.: esordio per il prodotto del vivaio Atalanta. Senza troppi problemi nell’ordinario, incolpevole sulla conclusione da due passi di Vergara).: non spinge e fatica anche in copertura. Da uno che ha fatto i Mondiali e ha alle spalle una marea di partite in A ti aspetti ben altra prestazione.ha esperienza e si vede. L’ammonizione rischia di condizionarlo ma gioca una gara attenta, anche se con un passaggio sbagliato a quindici minuti dalla fine rischia tantissimo.

: fisico ma qualche sbavatura di troppo.: se non altro spinge più del compagno, e prova anche qualche cross. In avvio ha difficoltà sulla destra, poi con il passare dei minuti prende le misure agli avversari e si difende bene.: sostanza, fa il suo senza strafare ma sbagliando poco. Pecca un po’ in impostazione.(dal 34’ s.t.entra e confeziona il disastro che porta al vantaggio ospite. Perde un pallone sanguinoso).lì nel cuore della manovra c’è sempre. Nella prima frazione è l’unico a tenere botta, prova un paio di filtranti, fa un paio di gran chiusure, raddoppia e pressa. La scivolata sulla conclusione a botta sicura nella ripresa di Reinhart vale quanto un gol. Preziosissimo.

troppo timido, gli avversari gli scappano con troppa faciità e non attacca molto.(dal 18’ s.t.: l’ex Verona si sistema a destra, con Venuti spostato sulla corsia mancina al posto di Giordano. Si vede pochissimo, e per la B dovrebbe essere un lusso).: per quarantacinque minuti fatica un po’ a trovare la posizione e il guizzo, impegnato a rincorrere gli avversari in uscita. Nella ripresa, si presenta con uno slalom straordinario sulla destra e si va a prendere un rigore poi tolto dall’arbitro con il Var per simulazione. Troppo poco però considerando i mezzi.

(dal 18’ s.t.qualche spallata, un paio di spunti in avanti e poco altro).: è suo il primo squillo della serata, con una bella progressione e destro troppo chiuso che esce di poco a lato. Però è l’unico acuto, fatica a liberarsi e a brillare.(dal 34’ s.t..)in attacco si muove, prende i lanci lunghi e riesce a tenere la palla. Una sua zuccata di testa esce di poco, però non graffia.All.: la sua Sampdoria parte imballata e timorosa, il primo tempo è da dimenticare. La squadra è disordinata, lenta e arriva sempre in ritardo sulle seconde palle. Nella ripresa, i blucerchiati sembrano più convinti e decisi, ma lo svarione di Vieira costa carissimo. La squadra ce l’ha, i cambi pure, prestazioni del genere non sono accettabili quest’anno.