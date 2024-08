Sampdoria, le pagelle di CM: Vismara eroe di giornata, Tutino salta sempre l'uomo

Getty Images

: mette una super pezza neutralizzando il rigore di Lasagna. Attento su parecchie conclusioni degli ospiti, magari non pericolosissime ma insidiose. Nel finale fa una gran parata su un insidioso mancino di Manzari diretto all’angolino.salta con braccio larghissimo, scoordinato e scomposto e causa un rigore ingenuo, in un momento delicatissimo. Si riprende con il passare dei minuti, e in un paio di circostanze si immola e salva il Doria, ma l’errore pesa nel voto complessivo: dà l’impressione di essere sempre un po’ lento. Se la cava con il mestiere ma in un paio di circostanze rallenta l’intervento e si lascia scavalcare dagli attaccanti baresi. Quando lo puntano soffre.

si lascia tagliare fuori da Lasagna, lo stende e si fa buttare fuori lasciando la Samp in dieci dopo appena dieci minuti.la sua prima incursione vale un palo per la Sampdoria. La sassata batte Radunovic ma si stampa sul legno. Poi si preoccupa di contenere.(dal 13’ s.t.: fa l’esterno, si guadagna un paio di angoli e mette qualche traversone interessante).oggi meglio rispetto alle scorse gare. Porta a casa la sufficienza con una prestazione attenta, di quantità, non era facile dopo l’inferiorità numerica.(dal 13’ s.t.gioca un paio di metri più basso del solito, tenta anche un inserimento su cui protesta il Ferraris per un presunto rigore).

: fa vedere qualche buon passaggio, un paio di chiusure interessanti e sembra avere un buon senso della posizione. Purtroppo si vede solo mezz’ora perché Sottil deve correre ai ripari dopo l’espulsione.(dal 27’ p.t.: la Samp passa al 3-4-2, l’ex Cagliari fa il braccetto di sinistra nel terzetto difensivo. Qualche incertezza ma tutto sommato tiene bene).oggi spende un sacco, dimostra dinamismo e senso della posizione. Raddoppia sugli avversari e aiuta il compagno.: ha gamba e velocità. Pure in 10 contro 11, prova a buttarsi avanti, persino in area di rigore. E’ l’unico esterno che tenta di puntare l’uomo.

(dal 13’ s.t.: si rivede dopo essere finito ai margini. Fa il suo).: oggi la Samp si appoggia su di lui. Quando può giocare di prima, sforna giocate interessanti come il cioccolatino per Depaoli. Con un’altra sua iniziativa arriva al tiro dal ventesimo, troppo centrale. Ogni volta che punta l’avversario, lo salta. Alla squadra di Sottil un uomo così serve tantissimo.nel primo tempo si vede pochissimo, ma si presenta ad inizio ripresa con un pallonetto che esce di poco alla sinistra di Radunovic a portiere battuto, facendo sussultare il Ferraris. E’ stata una partita di sacrificio, e ha lottato in mezzo ai difensori per ottanta minuti.

(dal 34’ s.t.: entra proprio bene, fa un paio di buone sgroppate e anche un paio di recuperi importanti. Chiama Radunovic all’intervento nel finale).All.: l’esordio è il più complicato possibile. Difficile inventare uno scenario peggiore: sotto per ottanta minuti, rigore contro, c’erano tutti gli elementi per un pomeriggio da incubo. Invece la Samp resta concentrata, ordinata e determinata e riesce a portare a casa un punto che dopo un quarto d’ora sembrava un miraggio.