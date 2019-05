Due gruppi per la Sampdoria che, dopo il giorno di riposo, ha ripreso al “Mugnaini” gli allenamenti in vista della trasferta in casa del ChievoVerona sotto gli occhi di Antonio Di Natale, salito in visita al Poggio di Bogliasco. I blucerchiati meno impegnati al “Ferraris” con l’Empoli hanno svolto potenziamento in palestra e sul campo, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a campo ridotto con la Primavera di Simone Pavan. Nel secondo, quello incentrato su attività atletiche rigeneranti, i calciatori con minutaggio più alto raccolto domenica sono stati sottoposti a terapie e lavoro aerobico. Programmi individuali di recupero sul campo per Joachim Andersen e in piscina per Gregoire Defrel. Domani, mercoledì, è in agenda una sessione pomeridiana.