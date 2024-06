Sampdoria, Leoni rinnova: poi cessione? C'è un altro scenario...

Getty Images

Il mercato blucerchiato attorno a Giovannisarà uno dei primi nodi che il nuovo dirigente blucerchiato Pietro Accardi dovrà affrontare nei prossimi giorni. Il responsabile dell'area tecnica genovese, chiamato a racimolare un tesoretto di plusvalenze per potersi muovere sul mercato, sa che il baby difensore appena riscattato può rappresentare una ghiotta occasione per le casse doriane. La sua valutazione è di circa 5/6 milioni di euro, e sul ragazzo si sarebbero già mosse parecchie società. In prima fila ci sarebbero, il, lae il, oltre ad un paio di società estere come Monaco e Tottenham.

La volontà della Samp sarebbe quella di cedere Leoni, ma mantenendolo inper la prossima stagione. C'è però un altro scenario secondo Tuttosport: il Doria potrebbe ricavare l'importo necessario a sbloccare il mercato e a far quadrare i conti da altre cessioni, a quel punto sarebbe in grado di, con l'obiettivo di vedere ulteriormente lievitare il suo valore. In quest'ottica vanno le indiscrezioni raccolte da La Repubblica: stando al quotidiano, la Samp starebbe trattando un rinnovo con Leoni, e il ragazzo sarebbe pronto a firmare un. Si tratterebbe di un modo per 'blindarlo' per poi valutare con calma la sua cessione.