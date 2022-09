Uno dei giocatori che sembravano destinati a lasciare la Sampdoria in estate era sicuramente Mehdi Leris. Il centrocampista pareva chiuso in blucerchiato, ma in realtà la partenza di Candreva, e le poche alternative a disposizione di Giampaolo, hanno cambiato gli equilibri.



Per il giocatore francese, scrive Sampnews24.com, erano arrivate almeno due offerte concrete che avrebbero consentito addirittura una plusvalenza. A evitare la cessione però sarebbe stato lo stesso Marco Giampaolo. Il tecnico, che si era impuntato per trattenere De Luca, avrebbe chiesto alla dirigenza di non cedere il calciatore senza prima chiudere un sostituto. L'eventualità non si è verificata, e così Leris è rimasto alla corte di Marco Giampaolo.