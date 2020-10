La possibile assenza di Antonio Candreva, non al meglio fisicamente, in vista di Atalanta-Sampdoria apre un dubbio di formazione per Claudio Ranieri. L'unico sostituto naturale nel ruolo è Mehdi Leris, su cui il mister blucerchiato continua a fare affidamento nonostante i tifosi 'becchino' un po' l'ex Chievo.



La Sampdoria però secondo Il Secolo XIX vaglia anche un'altra opzione, ossia sostituire Candreva con l'ingresso di Mikkel Damsgaard, molto positivo da subentrato nella sfida con la Lazio. Il danese potrebbe essere impiegato come esterno sinistro, adattando Jankto nel ruolo di laterale destro.